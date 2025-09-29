Одна из пострадавших в Архангельске педагогов в реанимации

Одна из двух педагогов, пострадавших в результате нападения в техникуме в Архангельске, находится в реанимации. Вторую женщину сейчас оперируют.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Состояние обеих тяжелое, уточнил он.

«Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована - она пока в тяжелом состоянии в реанимации», - написал Цыбульский.

Также губернатор поблагодарил студентов, задержавших нападавшего до приезда правоохранителей. Этот поступок Цыбульский назвал мужественным и достойным уважения.

Сейчас в техникуме работают следователи, оперативники и эксперты, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Учебный процесс не прерывался.

Нападение с ножом произошло этим утром. Как сообщили в СК РФ, студент набросился на педагогов. Известно, что ранее он был отчислен из техникума из-за неуспеваемости.