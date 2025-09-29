Путин назначил Игоря Руденю полпредом президента в СЗФО

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», - говорится в тексте указа.

Настоящий указ вступает в силу немедленно, уточнили в Кремле.

Другим своим указом глава государства освободил Руденю от исполнения обязанностей губернатора Тверской области в связи с переходом на новое место работы.

Игорь Руденя занимал пост губернатора Тверской области с сентября 2016 года. В 2021 году был переизбран на второй срок.