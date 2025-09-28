МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Допинг-проба чемпиона России по лыжам Парфенова оказалась положительной

Анализы показали небольшое превышение допустимых значений.
Константин Денисов 2025-09-28 22:00:33
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

В допинг-пробе трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова был обнаружен запрещенный препарат. Об этом сообщает пресс-служба команды «Лыжные гонки 47».

По ее информации, речь идет о мельдонии. Обнаруженное в организме спортсмена вещество превышает допустимые показатели.

«Уверены, что ситуация будет разрешена в рамках законодательства и спортивной этики, и готовы работать над всеми необходимыми шагами для прояснения ситуации», - говорится в сообщении.

Также «Лыжные гонки 47» подчеркнули, что команда уважает антидопинговые правила.

Помимо трех золотых наград на чемпионатах России 2015 года и 2019 года, Парфенов является участником мирового первенства 2009 года. Там ему чуть-чуть не хватило до пьедестала, и он остался четвертым в командном спринте.

Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях, однако сейчас идут дискуссии по вопросу их допуска до Олимпиады 2026 года в нейтральном статусе.

Ранее стало известно о том, что Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России.

#Спорт #в стране и мире #допинг #лыжные гонки
