В Аргентине прошли протесты после тройного убийства девушек наркодилерами

Предположительно одна из них похитила наркотики, за что ее заказали.
Константин Денисов 2025-09-28 20:39:33
© Фото: Maru_Bielli, Х

В Буэнос-Айресе прошли протесты после убийства трех девушек наркодилерами. Об этом сообщает Pagina 12.

Две двоюродные сестры и их подруга пропали 19 сентября. Как позже выяснилось, их обманом заманили в частный дом, где жестоко пытали, после чего убили.

Полиция обнаружила расчлененные тела жертв только четыре дня спустя. При этом весь процесс снимался на телефон одной из них и транслировался в интернете.

Правоохранительные органы задержали шесть человек по подозрению в убийстве. На заказной характер преступления их натолкнули слова одного из наркодилеров в начале записи, на которой он говорит, что так будет с каждым, кто будет у него воровать.

Предположительно, одна из убитых украла у него пять килограмм кокаина.

На марш вышли представители феминистского движения, к которым присоединились родственники погибших.

#в стране и мире #убийство #наркотики #Аргентина #полиция
