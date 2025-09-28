В Аргентине прошли протесты после тройного убийства девушек наркодилерами

В Буэнос-Айресе прошли протесты после убийства трех девушек наркодилерами. Об этом сообщает Pagina 12.

Две двоюродные сестры и их подруга пропали 19 сентября. Как позже выяснилось, их обманом заманили в частный дом, где жестоко пытали, после чего убили.

Полиция обнаружила расчлененные тела жертв только четыре дня спустя. При этом весь процесс снимался на телефон одной из них и транслировался в интернете.

Правоохранительные органы задержали шесть человек по подозрению в убийстве. На заказной характер преступления их натолкнули слова одного из наркодилеров в начале записи, на которой он говорит, что так будет с каждым, кто будет у него воровать.

Предположительно, одна из убитых украла у него пять килограмм кокаина.

На марш вышли представители феминистского движения, к которым присоединились родственники погибших.