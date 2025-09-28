Артисты джаз-клуба «Геликон» выступили в Центральном Доме Российской Армии

Песни военных лет и советские шлягеры: для участников спецоперации в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) выступили артисты джаз-клуба «Геликон». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Со сцены звучали композиции отечественных композиторов Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Александра Морозова, любимые миллионами песни военных лет, а также шлягеры советской эстрады, представленные в оригинальной обработке музыкантов джаз-клуба.

«Мы подготовили песни советских лет, песни военных лет, современные композиции в авторских аранжировках. Сегодня задача, чтобы слушатели пели вместе с нами. С первых дней специальной военной операции мы поддерживали девчонок, которые шили одежду необходимую для наших солдат. Мы проводим сборы для воинов», - сказала руководитель Кузбасской Академии джаза и джаз-клуба «Геликон» Ольга Баскакова.

По завершении концерта руководитель Жуковского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области, участник СВО Денис Козлов выразил искреннюю признательность творческому коллективу не только за яркое и запоминающееся выступление, но и за значимый вклад в формирование патриотического сознания и воспитание молодёжи.

Выступление прошло в рамках проекта Центрального Дома Российской Армии «Поет Россия Армии Победу», цель которого - выразить поддержку российским военнослужащих, участвующим в СВО, а также рассказать о творческих коллективах из регионов России.