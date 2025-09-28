Лукашенко пригрозил мгновенным ответом НАТО в случае атак на самолеты РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил НАТО мгновенным ответом на возможные атаки альянса по российским самолетам.

«Ответ прилетит мгновенно», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Он добавил, что такое развитие событий неминуемо приведет к дальнейшей эскалации отношений, что невыгодно ни одной стороне.

Также Лукашенко привел пример с беспилотниками на границе с Польшей, когда Белоруссия предупредила соседей, которые оказались немало удивлены.

По его мнению, альянсу нужно более обдуманно подходить к своим заявлениям.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС.