Лукашенко пригрозил мгновенным ответом НАТО в случае атак на самолеты РФ

Белорусский лидер отреагировал на скандальное заявление альянса.
Константин Денисов 2025-09-28 19:45:38
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил НАТО мгновенным ответом на возможные атаки альянса по российским самолетам.

«Ответ прилетит мгновенно», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Он добавил, что такое развитие событий неминуемо приведет к дальнейшей эскалации отношений, что невыгодно ни одной стороне.

Также Лукашенко привел пример с беспилотниками на границе с Польшей, когда Белоруссия предупредила соседей, которые оказались немало удивлены.

По его мнению, альянсу нужно более обдуманно подходить к своим заявлениям.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС.

