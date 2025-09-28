На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На восточном краю Солнца сегодня около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск», - говорится в сообщении.

О взрыве предупреждали уже вечером 26 сентября. Именно в это время начали расти число и мощность солнечных вспышек. Уже в субботу их количество достигло 19.

Напомним, что солнечные вспышки вызывают магнитные бури, которые могут не только негативно повлиять на работу электроприборов, но и сказаться на самочувствии метеозависимых людей.