МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белоруссии появился новый памятник проекта «Молчаливое эхо войны»

Памятникам, призванным хранить летопись о событиях Великой Отечественной войны, уже давно дали народное название - часовые памяти. Их устанавливают уже на протяжении 15 лет по всей России, а теперь он появился и в Белоруссии.
Игнат Далакян Константин Герцев 2025-09-28 20:12:25
© Фото: ТРК «Звезда»

Неизвестным страницам истории и подвигу наших бойцов - фронта видимого и невидимого - посвящен новый памятник проекта «Молчаливое эхо войны», который на этой неделе появился в братской Белоруссии.

Окраина небольшого белорусского городка Крупки. В 100 километрах от Минска. Ровно в полдень время здесь будто замирает. И даже разыгравшаяся непогода не смогла нарушить торжественность момента.

Открытие юбилейной - 20-й часовни в память о тех, кто ушел защищать Родину, но так и не вернулся из боя и тех, кто ковал Победу в тылу.
В основании белокаменной часовни - символ беззаветного служения Отечеству - Георгиевский крест и лики святых воинов.

Алые розы на холодном белом мраморе, черно-белые лица на фотографиях и нескончаемый поток людей. Они пришли сюда, чтобы возложить цветы и почтить память солдат Победы.

В минуту молчания они стоят бок о бок, также как и 80 с лишним лет назад их потомки, поднявшиеся на борьбу с врагом.

«Благодаря бережной, трогательной памяти белорусского народа, который свято чтит каждую страницу истории, у нас есть уникальная возможность прикоснуться к героическим страницам летописи СМЕРШ. Стоять с его героями на одной земле, чувствуя связь поколений непрерывную временем. Есть такая правда. Солдат умирает дважды. Первый раз, когда погибает, а второй, когда о нем забывают. Сегодня мы, собравшись здесь, даем наш священный обет, второго раза не будет», - сказал заместитель Руководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Васильев.

Проект «Молчаливое Эхо войны» создан по инициативе ветеранов военной контрразведки и тех, кто служит сегодня - действующих сотрудников ФСБ. Они - потомки бойцов легендарного СМЕРШ, которому удалось разгромить спецслужбы фашистской Германии.

«Страна суверенна только тогда. когда она самостоятельна. И может позволить себе и не забывать и наказывать тех, кто забывает. История накажет их. Я сегодня выразился в отношении Каи Каллас, которая перевирает …. правда будет за нами», - сказал руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России 2000-2015 г.г. Александр Безверхний.

Памятникам, призванным хранить летопись о событиях Великой Отечественной войны, уже давно дали народное название - часовые памяти. Их устанавливают уже на протяжении 15 лет по всей России. Молчаливое эхо войны звучит на местах ожесточенных боев и в городах трудовой доблести. От Хабаровска до Калининграда, от Североморска до Севастополя. Теперь и в братской Белоруссии.

Подробнее о противостоянии советского народа гитлеровцам в белорусском городе Крупки, где открылся новый памятник проекта «Молчаливое эхо войны» смотрите в материале Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#белоруссия #Памятник #Великая Отечественная война #смерш #Молчаливое эхо войны #часовой памяти #Крупки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 