Неизвестным страницам истории и подвигу наших бойцов - фронта видимого и невидимого - посвящен новый памятник проекта «Молчаливое эхо войны», который на этой неделе появился в братской Белоруссии.

Окраина небольшого белорусского городка Крупки. В 100 километрах от Минска. Ровно в полдень время здесь будто замирает. И даже разыгравшаяся непогода не смогла нарушить торжественность момента.

Открытие юбилейной - 20-й часовни в память о тех, кто ушел защищать Родину, но так и не вернулся из боя и тех, кто ковал Победу в тылу.

В основании белокаменной часовни - символ беззаветного служения Отечеству - Георгиевский крест и лики святых воинов.

Алые розы на холодном белом мраморе, черно-белые лица на фотографиях и нескончаемый поток людей. Они пришли сюда, чтобы возложить цветы и почтить память солдат Победы.

В минуту молчания они стоят бок о бок, также как и 80 с лишним лет назад их потомки, поднявшиеся на борьбу с врагом.

«Благодаря бережной, трогательной памяти белорусского народа, который свято чтит каждую страницу истории, у нас есть уникальная возможность прикоснуться к героическим страницам летописи СМЕРШ. Стоять с его героями на одной земле, чувствуя связь поколений непрерывную временем. Есть такая правда. Солдат умирает дважды. Первый раз, когда погибает, а второй, когда о нем забывают. Сегодня мы, собравшись здесь, даем наш священный обет, второго раза не будет», - сказал заместитель Руководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Васильев.

Проект «Молчаливое Эхо войны» создан по инициативе ветеранов военной контрразведки и тех, кто служит сегодня - действующих сотрудников ФСБ. Они - потомки бойцов легендарного СМЕРШ, которому удалось разгромить спецслужбы фашистской Германии.

«Страна суверенна только тогда. когда она самостоятельна. И может позволить себе и не забывать и наказывать тех, кто забывает. История накажет их. Я сегодня выразился в отношении Каи Каллас, которая перевирает …. правда будет за нами», - сказал руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России 2000-2015 г.г. Александр Безверхний.

Памятникам, призванным хранить летопись о событиях Великой Отечественной войны, уже давно дали народное название - часовые памяти. Их устанавливают уже на протяжении 15 лет по всей России. Молчаливое эхо войны звучит на местах ожесточенных боев и в городах трудовой доблести. От Хабаровска до Калининграда, от Североморска до Севастополя. Теперь и в братской Белоруссии.

Подробнее о противостоянии советского народа гитлеровцам в белорусском городе Крупки, где открылся новый памятник проекта «Молчаливое эхо войны» смотрите в материале Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».