Операция «Трест»: как удалось поймать британского шпиона Сиднея Рейли

Его биография - это сплошные белые пятна. Историки до сих пор пытаются разгадать тайну происхождения короля шпионажа, как его называли на Западе. Прототип Джеймса Бонда в жизни был альфонсом и мошенником.

«Наверное, близко к реальности - это рождение где-то на Херсонщине, а его детство и юношество прошли в Одессе. Он из еврейской семьи, Шлома Розенблюм при рождении», - рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Олег Матвеев.

Вся его жизнь - история лжи. Сын то ли одесского контрабандиста, то ли ирландского моряка рано ушел из родительского дома, скитался по миру. Осел в Англии, взял фамилию жены - Рейли - и сменил имя. Вскоре он попал в поле зрения британской разведки. Человек умный, но в то же время жестокий и беспринципный - такой оказался очень нужен Западу для операций в России. Официально под личиной коммерсанта он появился в Русско-японскую войну в Порт-Артуре - военно-морской базе Российской Империи.

«Я смотрел порт-артурские газеты того времени, там много рекламы, в которой упоминается Сидней Рейли. Он абсолютно точно занимался импортом в Порт-Артур леса, цемента, различных химикатов. Есть такая версия, что вот там он уже работал то ли на японцев, то ли на британцев, но против русских», - рассказал писатель, автор книги о Сиднее Рейли Евгений Матонин.

После революции Сиднея Рейли в составе дипмиссии отправили в Москву - его истинной целью было устроить в стране переворот. Лондон был недоволен, что Россия вышла из Первой мировой войны, а большевики национализировали все иностранные активы. В столице английский шпион вышел на командование латышских стрелков, которые тогда охраняли Ленина, чтобы те помогли устранить вождя. Эту операцию позже назвали «Заговором послов», так как в нем участвовали дипломаты Британии, Франции и США.

На пересечении Петровки и Кузнецкого моста в 1918 году находилось модное тогда кафе «Трамбле», куда любила захаживать вся московская богема, и появление английского подданного тут не вызвало подозрений. И за столиком заведения Сидней Рейли передавал деньги командиру латышских стрелков Эдуарду Берзину. В общей сложности он отдал почти полтора миллиона рублей, в то время как оклад Ленина составлял всего лишь 800.

Местом проведения операции Рейли выбрал Большой театр. На правительственные съезды туда прибывали делегаты со всей страны, и можно было разом обезглавить всю Советскую Россию. О жертвах среди простых людей Рейли не думал.

Всем грандиозным планам агента не суждено было сбыться. Шпион и не подозревал, что каждый его шаг контролирует ЧК - охранявшие Ленина латышские стрелки все, даже деньги от Рейли, передавали на Лубянку. Окончательно на планах заговорщиков крест поставило покушение Фанни Каплан на вождя революции 30 августа 1918 года. Чекисты экстренно начали аресты шпионов и заговорщиков, находившихся в разработке. Рейли удалось скрыться.

«Из 20 человек восемь были оправданы, восемь были осуждены на срок от трех месяцев до пяти лет, двое были осуждены на срок более пяти лет, и только двое были приговорены к высшей мере наказания, то есть расстрелу», - рассказал историк спецслужб, писатель Олег Хлобустов.

Одним из них был Сидней Рейли. Ему приговор вынесли заочно. Но это не остановило его. В 1925 году он тайно перешел границу с Финляндией. И снова приехал в Москву - на этот раз поддержать монархическое подполье. Но не подозревал, что попал в ловушку наших чекистов. Тайная организация под названием «Трест» была создана на Лубянке для дезинформации иностранных разведок и выявления ее агентов. Это нашло отражение и в советской культуре.

По мотивам операции «Трест» сняли одноименный художественный фильм. В основу легли факты из оперативной разработки, актер Всеволод Якут получил главную роль благодаря поразительному сходству с Рейли.

Как показывает практика, будущее у таких помощников иностранных разведок нисколько не похоже на фильмы про Джеймса Бонда. Сидней Рейли закончил свою жизнь за решеткой. Там и исполнили приговор, вынесенный ему еще в 1918 году - расстрел. Похоронили его во внутреннем дворе Лубянки. Здание много раз перестраивалось, так что память о шпионе осталась только в документах операции «Трест».

Подробнее о том, как сотрудникам ОГПУ удалось поймать неуловимого британского агента и переиграть старейшую разведку мира, смотрите в материале Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».