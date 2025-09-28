МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков анонсировал крупное выступление Путина на следующей неделе

Пресс-секретарь президента РФ назвал предстоящую неделю интересной и насыщенной.
Константин Денисов 2025-09-28 15:50:54
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление Владимира Путина на предстоящей неделе.

«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», - рассказал Песков в интервью журналисты Павлу Зарубину.

Он пообещал поделиться информацией, когда и где оно состоится, как только это будет известно.

Также Песков назвал грядущую неделю интересной.

Ранее сообщалось о том, что Путин может посетить саммит G20 в Йоханнесбурге в ноябре.

#Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #выступление
