В РАН заявили, что ситуация с урожаем в Ростовской области не критична

Массовая гибель урожая в Ростовской области не скажется на ситуацию по всей Российской Федерации. Об этом рассказал «Звезде» заместитель вице-президента РАН, доктор технических наук Юрий Лачуга.

«Во-первых, у нас 89 субъектов Российской Федерации и более десятка крупных зернопроизводящих регионов. Поэтому ситуация, слава Богу, в такой стране, как Россия, сказаться не может. Если бы это произошло в Бельгии - другое дело», - рассказал специалист.

Он напомнил, что Россия имеет колоссальные размеры и по широте, и по долготе. В стране есть 557 природных климатических зон, исключая 4 присоединенных субъекта, отметил Лачуга.

«То, что произошло в Ростовской области, это произошло и в Крыму, и в Краснодаре. Мы потеряли, как говорит официальная пресса, Росстат, в Краснодаре 20% урожая, в Ростовской области 25% урожая зерновых культур. Это не критично, хотя для сельского хозяйства, конечно, значимо, поскольку сокращается доходность сельского хозяйства», - сказал он.

Эксперт добавил, что этом году в целом по всему земному шару порядка 40% пашни оказались подвержены засухе, и сейчас предпринимаются меры, чтобы остановить этот процесс.

Ранее в Ростовской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за гибели урожая. Напомним, что в текущем году из-за аномальных погодных явлений - заморозков и засухи - в Ростовской области пострадала почти треть всех посевных площадей.