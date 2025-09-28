По делам об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

В рамках расследования возбужденных ранее уголовных дел по факту отравления контрафактным алкоголем в Ленинградской области задержаны уже 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей в непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы», - говорится в сообщении.

Также известно, что в ходе следственных мероприятий изъято 1 300 литров продукции.

28 сентября суд должен будет назначить меру пресечения новым задержанным фигурантам.

Ранее стало известно о том, что в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре скончались 19 человек в результате алкогольного отравления.

По словам бывшего участкового, работавшего в районе, главный подозреваемый промышлял сбытом поддельного алкоголя еще с 80-х годов. Он неоднократно выписывал ему протоколы и штрафовал, а продукцию изымали.