МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

По делам об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

В ближайшее время новым фигурантам будет вынесена мера пресечения.
Константин Денисов 2025-09-28 15:12:46
© Фото: prok_lenobl, Telegram

В рамках расследования возбужденных ранее уголовных дел по факту отравления контрафактным алкоголем в Ленинградской области задержаны уже 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей в непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы», - говорится в сообщении.

Также известно, что в ходе следственных мероприятий изъято 1 300 литров продукции.

28 сентября суд должен будет назначить меру пресечения новым задержанным фигурантам.

Ранее стало известно о том, что в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре скончались 19 человек в результате алкогольного отравления.

По словам бывшего участкового, работавшего в районе, главный подозреваемый промышлял сбытом поддельного алкоголя еще с 80-х годов. Он неоднократно выписывал ему протоколы и штрафовал, а продукцию изымали.

#Алкоголь #Ленинградская область #суд #Прокуратура #Уголовные дела
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 