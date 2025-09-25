МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Британии произошел мощный взрыв на складе в промзоне

Экстренные службы Британии эвакуируют жителей города Суиндон после взрыва.
Дарина Криц 2025-09-25 09:02:26
© Фото: Benedikt von Imhoff, dpa, Global Look Press

Британские пожарные пытаются потушить огромное пламя, которое возникло после мощного взрыва в графстве Уилтшир на юге страны.

По информации местного телеканала Sky News, ЧП произошло на складе на территории промышленной зоны Граундвелл в Суиндоне. Туда прибыли бригады полиции, пожарных и скорой помощи.

На месте, где произошел взрыв, работают как минимум 10 пожарных машин и специализированной техники, среди них - автолестница и водовозы.

В то же время полицейские проводят эвакуацию населения, призвав жителей близлежащих районов не покидать дома, закрыть окна и не приближаться к территории склада.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Великобритания #промзона #эвакуация жителей
