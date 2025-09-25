В Британии произошел мощный взрыв на складе в промзоне

Британские пожарные пытаются потушить огромное пламя, которое возникло после мощного взрыва в графстве Уилтшир на юге страны.

По информации местного телеканала Sky News, ЧП произошло на складе на территории промышленной зоны Граундвелл в Суиндоне. Туда прибыли бригады полиции, пожарных и скорой помощи.

На месте, где произошел взрыв, работают как минимум 10 пожарных машин и специализированной техники, среди них - автолестница и водовозы.

В то же время полицейские проводят эвакуацию населения, призвав жителей близлежащих районов не покидать дома, закрыть окна и не приближаться к территории склада.