В Венесуэле зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмологи выяснили, что землетрясение произошло в 68 километрах северо-западнее Валеры, где проживают 244 тысячи человек.
Дарина Криц 2025-09-25 08:37:00
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

В Венесуэле произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,3. Сейсмособытие произошло в регионе Трухильо на глубине 14 километров.

Подземные толчки зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от Валеры, где проживают 244 тысячи жителей, и в 27 километрах северо-восточнее Мене-Гранде - с населением 60,5 тысячи человек. Информацию о землетрясении предоставил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В целом на территории, на которой расположена Боливарианская Республика Венесуэла, землетрясения происходят не часто. Каждый год в среднем фиксируют чуть больше 1 000 преимущественно небольших землетрясений.

