МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приморье остановили машину с отрубленными тигриными лапами в багажнике

Дело взяла на свой личный контроль местная прокуратура.
Тимур Юсупов 2025-09-25 06:00:41
© Фото: alishkalion, VK © Видео: Погода и новости 25 регион/Telegram

В Приморье сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике легкового автомобиля отрубленные тигриные лапы. По факту страшной находки возбуждено уголовное дело, которое взяла на личный контроль местная прокуратура.

Инцидент произошел на трассе «Раздолье-Хасан» 24 сентября. Водитель транспортного средства, внутри которого нашли части тела убитого зверя, обвиняется по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Тигры являются редким видом животных и находятся под угрозой исчезновения, поэтому государство занимается их особой охраной. Добыча тигров запрещена.

#в стране и мире #Приморский край #ГИБДД #живодерство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 