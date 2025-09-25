В Приморье остановили машину с отрубленными тигриными лапами в багажнике

В Приморье сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике легкового автомобиля отрубленные тигриные лапы. По факту страшной находки возбуждено уголовное дело, которое взяла на личный контроль местная прокуратура.

Инцидент произошел на трассе «Раздолье-Хасан» 24 сентября. Водитель транспортного средства, внутри которого нашли части тела убитого зверя, обвиняется по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Тигры являются редким видом животных и находятся под угрозой исчезновения, поэтому государство занимается их особой охраной. Добыча тигров запрещена.