Да Силва о встрече с Трампом: между 80-летними мужчинами нет места для шуток

Встреча лидеров Бразилии и США состоится на полях Генассамблеи ООН.
Тимур Юсупов 2025-09-25 03:37:28
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не сомневается в конструктивности его предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, так как, по его словам, между 80-летними мужчинами не может быть места для шуток.

Встреча двух мировых лидеров состоится на полях Генассамблеи ООН уже в ближайшее время. Да Силва планирует обсудить с Трампом серьезные вопросы, касательно урегулирования конфликта на Украине, поэтому он не потерпит диалогу перерасти в словесную перепалку, как это было во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале этого года.

"Трампу в июне следующего года будет 80 лет. Мне уже в октябре этого года исполнится 80 лет. В отношениях между двумя 80-летними мужчинами не может быть места для шуток", - высказался бразильский политик.

Он также отметил, что несомненно уважает Трампа и уверен в аналогичном отношении к себе американского президента. В конце своей речи Да Сильва пошутил, что оба лидера, несмотря на свой возраст, чувствуют себя очень молодыми.

#в стране и мире #сша #Трамп #Бразилия #Лула да Силва #Генассамблея ООН
