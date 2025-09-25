МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Статуя держащихся за руки Трампа и Эпштейна простояла у Капитолия один день

Ранее неизвестные установили эту скульптуру. В Белом доме ее появление назвали «растратой денег либералов».
Глеб Владовский 2025-09-25 02:53:43
© Фото: IMAGO, Gent Shkullaku, Globallookpress

В Вашингтоне у Капитолия демонтировали бронзовую статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил портал Axios.

«Статуя президента Трампа, держащего руку Джеффри Эпштейна, была убрана с Национальной аллеи в Вашингтоне через день после ее появления», - говорится в материале.

Уточняется, что в среду группа неизвестных установила эту металлическую скульптуру. В Белом доме ее появление назвали «растратой денег либералов».

Ранее сообщалось, что Трампу оказали холодный прием в Великобритании во время его госвизита. Под окнами Виндзорского замка, где остановился американский президент, развернули гигантское фото. На нем изображен Трамп с Эпштейном.

