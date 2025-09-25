Onet: упавшим на дом в Польше объектом может быть ракета нидерландского F-35

Ракета, упавшая на дом в Польше, вероятнее всего была выпущена нидерландским истребителем F-35, который в тот день нес дежурство в небе над местом инцидента. Об этом сообщает интернет-портал Onet.

Утром 10 сентября польские власти заявили о том, что ночью в воздушном пространстве страны были замечены неопознанные летающие объекты, которые Варшава поначалу окрестила российскими беспилотниками. По полученным данным, один из объектов упал на частный дом в населенном пункте Вырыки, незначительно повредив строение.

Как стало известно позже из материала газеты Rzeczpospolita, упавшим на дом в Вырыках объектом оказалась ракета класса воздух - воздух AIM-120 AMRAAM. Изначально предполагалось, что сход ракеты произошел с истребителя польских ВВС F-16, однако более актуальные данные говорят о нидерландском следе.

Официальных комментариев прокуратуры или иных польских госструктур пока что не последовало.