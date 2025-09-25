Современные технологии применили для реставрации Спаса на Крови в Петербурге

В Петербурге восстанавливают фасады храма Воскресения Христова, который называют Спасом на Крови. Визитная карточка Северной столицы сейчас спрятана за строительными лесами. Купола покрыли специальной желтой краской, чтобы потом в сочетании с сусальным золотом они, как выражаются специалисты, «звенели». Также реставрируют уникальные мозаичные панно. Чтобы найти поврежденные элементы, мастерам приходится не только пристально в них всматриваться, но и тщательно прислушиваться.

На высоте более 50 метров огромный купол колокольни Спаса на Крови готовят к покрытию сусальным золотом - и его здесь понадобится более килограмма. Особый лак наносят поверх вызывающе ярко-желтой краски - свинцового крона и сурика.

«Это подложка под золото, приближенная к золоту, оно будет звенеть на этой подложке, так всегда делают. "Звенеть" мы называем», - рассказала художник-реставратор Анна Холинова.

Храм Воскресения Христова известен всем как Спас на Крови, поскольку создан как памятник на том самом месте, где в 1881 году в результате покушения был смертельно ранен император Александр II. Построили храм в редком для Петербурга ярком русском стиле с уникальным и сложнейшим декором фасадов.

Поскольку Спас фактически стоит еще и на воде, здесь, в канале Грибоедова, возникает такая ветряная «труба». От постоянного воздействия ветра, влаги и солнца особенно страдает южный фасад храма и больше всего достается мозаике и мрамору.

Мозаику вместо традиционной росписи стен выбрали как раз из-за петербургской погоды - решили, что она лучше выдержит ее капризы. Но за 100 с лишним лет фрески отслоились от бетонного основания, и современным реставраторам пришлось искать слабые места на слух.

«Вот здесь один звук, а здесь другой, и даже пальцем стучишь - понимаешь, что есть какие-то пустоты. За счет разницы звука составлялась картограмма, и потом уже точечно проясняли каждое место - нужно или не нужно снимать здесь кубик смальты и проверять, есть ли там пустота», - пояснил технический директор реставрационной мастерской Петр Щедрин.

Только на фасадах колокольни мозаичные панно занимают более 200 квадратных метров. Почти год ушел на то, чтобы собрать кубики смальты, как огромный пазл, подбирая 400 цветных оттенков. Реставраторам удалось сохранить более 90% исторической мозаики - теперь не отвалится.

«Здесь в основном клей заполнял швы в оригинале, но местами клея в швах нету, поэтому мы затираем», - говорит реставратор Антон Игнатьев.

Для очистки стен храма используют современные технологии. Вековую сажу и копоть удаляют лазером - слишком глубоко въелись загрязнения. Спас на Крови не реставрировали почти 40 лет, и сейчас работы ведут поэтапно, шаг за шагом, чтобы не прятать целиком в лесах символ Петербурга.

«Мы решили делать все частями. Сначала главку, потом колокольню, а потом будем приступать к маленьким главкам - так правильнее, закрываем по кусочку и идем», - объяснил начальник отдела капремонта и реставрации Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Алексей Андреев.

До конца этого года на вновь позолоченный купол колокольни вернут крест, но реставрация храма продолжится - состояние малых главок, покрытых цветной эмалью, вызывает у специалистов опасения. И пусть многие помнят песню Александра Розенбаума со словами «Мечтаю снять леса со Спаса на Крови» - произойдет это не скоро.