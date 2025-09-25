Польша открыла границу с Белоруссией

Польские пограничники открыли государственную границу с Белоруссией. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Пограничная стража Польши 23 сентября прислала официальное уведомление об открытии 25 сентября с 1:00 по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска», - говорится в материале.

Сообщается, что польские власти начали пропускать на свою территорию прибывающий с Белоруссии транспорт. В то время как на другой стороне госгранице транспорт начали пропускать с 24 сентября в 23:00 по местному времени.

Напомним, Польша закрыла границу с Белоруссией 12 сентября. В полночь прекратили работу два железнодорожных и один автомобильный пункт пропуска, действовавшие до этого момента.