МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Постпредство КНР: США не повлияют на контракты между Пекином и Москвой

Пекин напомнил, что подобные угрозы в свой адрес со стороны Вашингтона получает не в первый раз.
Марина Крижановская 2025-09-25 14:24:10
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Угрозы Соединенных Штатов в адрес Китая, с тем чтобы принудить его отказаться от российских энергоносителей, не принесут результатов. Пекин не намерен менять своего решения и разрывать с Москвой контракты.

С таким заявлением выступила постоянный представитель КНР при ВТО (Всемирной торговой организации) Ли Ихонг, отметив, что ранее ее страна уже реагировала на такие запугивания.

«Это не новый комментарий со стороны США, и Китай уже давал на него ответ», - процитировали ее в постпредстве Китая при ООН в комментарии РИА Новости.

Кроме этого, китайская сторона отвергла обвинения о своей причастности к конфликту на Украине по причине экономического сотрудничества.

Напомним, что в начале сентября во время визита в Китайскую Народную Республику президент РФ Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

В Пекине состоялась церемония обмена документами. Среди других более двухсот масштабных проектов, о которых условились лидеры России и Китая, будет сотрудничество в энергетике, медицине, автомобилестроении и туризме.

#Китай #Россия #в стране и мире #сша #Сотрудничество #контракты #угрозы #Поставка энергоносителей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 