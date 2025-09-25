Постпредство КНР: США не повлияют на контракты между Пекином и Москвой

Угрозы Соединенных Штатов в адрес Китая, с тем чтобы принудить его отказаться от российских энергоносителей, не принесут результатов. Пекин не намерен менять своего решения и разрывать с Москвой контракты.

С таким заявлением выступила постоянный представитель КНР при ВТО (Всемирной торговой организации) Ли Ихонг, отметив, что ранее ее страна уже реагировала на такие запугивания.

«Это не новый комментарий со стороны США, и Китай уже давал на него ответ», - процитировали ее в постпредстве Китая при ООН в комментарии РИА Новости.

Кроме этого, китайская сторона отвергла обвинения о своей причастности к конфликту на Украине по причине экономического сотрудничества.

Напомним, что в начале сентября во время визита в Китайскую Народную Республику президент РФ Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

В Пекине состоялась церемония обмена документами. Среди других более двухсот масштабных проектов, о которых условились лидеры России и Китая, будет сотрудничество в энергетике, медицине, автомобилестроении и туризме.