Эрдоган подшутил над Макроном в кулуарах Генассамблеи ООН

Президент Турции подтрунил над своим французским коллегой, отметив, что у него бывают времена, когда все хорошо.
Дарина Криц 2025-09-25 12:58:06
© Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президентов Франции и Турции Эмманюэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они повстречались в коридоре, обменялись дружескими объятиями и начали интересоваться делами друг друга.

Макрон сказал, что он всем доволен, на что турецкий лидер шутливо подметил: «Значит, бывают времена, когда у него все хорошо».

Несколькими днями ранее президент Пятой республики попал в другую щекотливую ситуацию, когда его машину не пропустили на нью-йоркских улицах. Дело в том, что полиция перекрыла их из-за проезда кортежа американского лидера Дональда Трампа. В итоге Макрону пришлось пешком идти до посольства Франции.

