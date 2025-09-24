Политик Нимайер из ФРГ обратился за гражданством России

Заявителем на получение гражданства Российской Федерации оказался немецкий политик Ральф Нимайер, председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет. Он сообщил, что на родине его могут преследовать правоохранительные органы.

По его словам, в нашем государстве он чувствует себя спокойно и за минувшие три года провел в нем времени больше, чем где-то еще. Также немец начал учить русский язык. О попытке стать россиянином Нимайер рассказал в комментарии РИА Новости.

«Я определенно чувствую себя как дома в России. Нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь», - поделился подробностями собеседник агентства.

Также гражданин Германии заявил, что его паспорт был заблокирован, когда он попытался улететь из ОАЭ в ФРГ, в Мюнхен. Нимайер уверен, что его хотят лишить немецкого документа.

Ранее президент РФ Владимир Путин упростил программу по переселению соотечественников в Россию.