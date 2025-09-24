Представители западных стран позволили себе «вдохнуть воздух свободы» на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее (ООН - Прим. ред.) уже "вдыхали воздух свободы"», - написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в Сети появились кадры, на которых президент Польши Кароль Навроцкий употребил неизвестное вещество. В свою очередь депутат Сейма (нижней палаты парламента Польши - Прим. ред.) от правящей Гражданской коалиции Роман Гертых предположил, что это мог быть стимулятор.