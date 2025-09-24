Группа подростков похитила гумпомощь для нужд СВО со склада в Приамурье

В Благовещенске Амурской области задержаны подростки, которые подозреваются в краже со склада гуманитарной помощи для нужд СВО. Как сообщает местное управление МВД, в отношении группы несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о хищении в крупном размере, украденное имущество возвращено владельцам.

По имеющимся данным, несколько подростков 2009-2011 годов рождения проникли в помещение, арендованное группой добровольной помощи фронту. Злоумышленники испортили находившееся на складе оборудование и похитили гуманитарную помощь, предназначавшуюся для отправки в зону специальной военной операции.

Личности похитителей были оперативны установлены, после чего всех участников преступления задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Следственным отделом по Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области расследуется уголовное дело по подозрению группы несовершеннолетних в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере)", - передает СУСК региона.

Подросткам грозит до шести лет лишения свободы.