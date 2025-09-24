Политолог: Трамп показал отношение к Макрону еще во время инцидента с перхотью

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эмманюэль Макрон имеют натянутые отношения еще с инцидента с перхотью. Такое мнение выразил в беседе с aif.ru политолог-европеист Вадим Трухачев.

Инцидент произошел в 2018 году, когда американский лидер решил публично стряхнуть что-то с плеча президента Франции, сказав, что убирает перхоть.

«Отношения у них были всегда плохие. Трамп показал свое отношение к Макрону еще тогда, когда перхоть с его плеча смахивал», - напомнил эксперт.

Трухачев также предположил, что Трамп, в ответ на признание Францией Палестины, устроил инцидент с перекрытием дорог для кортежа Макрона на пути в здание дипучреждения своей страны.

Напомним, Макрон вынужденно добирался пешком по улицам Нью-Йорка до пункта назначения после выступления на Генассамблее ООН. Причиной тому стали перекрытые улицы из-за проезда кортежа Трампа.