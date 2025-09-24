Суд лишил родительских прав оставившую младенца в туалете турецкого аэропорта россиянку

Павлово-Посадский суд Московской области лишил родительских прав россиянку Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта. Об этом пишет издание 360.ru.

Инцидент произошел год назад - в октябре 2024 года. Тогда 18-летняя девушка втайне родила ребенка прямо в туалете аэропорта города Анталья, после чего попыталась покинуть страну, оставив младенца в Турции. Новорожденную девочку вовремя успела заметить местная уборщица, после чего Екатерину задержали.

По словам Бурнашкиной, она не знала о собственной беременности. Турецкий суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы по статье о покушении на убийство, однако позже приговор был аннулирован, а дело переквалифицировано в «оставление ребенка в опасности».

После возвращения Екатерины на родину, российские органы опеки забрали у нее ребенка и передали приемным родителям, а после суд лишил ее родительских прав.

«Сейчас она на эмоциях и расплакалась на судебном процессе, когда поняла, что ее даже слушать не хотят и искажают ее слова. Мы просили, чтобы заседание было открытым, но его закрыли по ходатайству истцов, опеки», — рассказал адвокат Бурнашкиной.

Тем не менее, по словам юриста, девушка намерена вернуть себе ребенка и продолжит судиться дальше.