МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд лишил родительских прав оставившую младенца в туалете турецкого аэропорта россиянку

Подсудимая намерена оспорить решение суда.
Тимур Юсупов 2025-09-24 03:37:52
© Фото: ТРК «Звезда»

Павлово-Посадский суд Московской области лишил родительских прав россиянку Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта. Об этом пишет издание 360.ru.

Инцидент произошел год назад - в октябре 2024 года. Тогда 18-летняя девушка втайне родила ребенка прямо в туалете аэропорта города Анталья, после чего попыталась покинуть страну, оставив младенца в Турции. Новорожденную девочку вовремя успела заметить местная уборщица, после чего Екатерину задержали.

По словам Бурнашкиной, она не знала о собственной беременности. Турецкий суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы по статье о покушении на убийство, однако позже приговор был аннулирован, а дело переквалифицировано в «оставление ребенка в опасности».

После возвращения Екатерины на родину, российские органы опеки забрали у нее ребенка и передали приемным родителям, а после суд лишил ее родительских прав.

«Сейчас она на эмоциях и расплакалась на судебном процессе, когда поняла, что ее даже слушать не хотят и искажают ее слова. Мы просили, чтобы заседание было открытым, но его закрыли по ходатайству истцов, опеки», — рассказал адвокат Бурнашкиной.

Тем не менее, по словам юриста, девушка намерена вернуть себе ребенка и продолжит судиться дальше.

#в стране и мире #дети #опека #родительские права
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 