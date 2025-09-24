В Кабардино-Балкарии прикрыли передвижной барбершоп на «Газели»

Полицейские в Кабардино-Балкарии задержали сотрудников передвижного барбершопа на «Газели». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД России.

Автомобиль с открытым тентом ездил по улицам, пока на его борту оказывались услуги на всеобщее обозрение.

«Внимание автоинспекторов Кабардино-Балкарии привлекла съемка рекламы местного барбершопа, на которой специалист в сфере красоты, находясь на борту автомашины «Газель», выполняет стрижку молодому человеку, при этом транспортное средство движется по улицам города», - говорится в сообщении.

Водителя задержали и составили в отношении него восемь административных протоколов. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

С сотрудниками барбершопа проведена беседа о недопустимости оказания подобных услуг во время дорожного движения.