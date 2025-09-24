МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кабардино-Балкарии прикрыли передвижной барбершоп на «Газели»

Услуги клиентам оказывались прямо на ходу.
Константин Денисов 2025-09-24 22:42:55
© Фото: mvd_kabardino_balkaria, Telegram © Видео: mvd_kabardino_balkaria, Telegram

Полицейские в Кабардино-Балкарии задержали сотрудников передвижного барбершопа на «Газели». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД России.

Автомобиль с открытым тентом ездил по улицам, пока на его борту оказывались услуги на всеобщее обозрение.

«Внимание автоинспекторов Кабардино-Балкарии привлекла съемка рекламы местного барбершопа, на которой специалист в сфере красоты, находясь на борту автомашины «Газель», выполняет стрижку молодому человеку, при этом транспортное средство движется по улицам города», - говорится в сообщении.

Водителя задержали и составили в отношении него восемь административных протоколов. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

С сотрудниками барбершопа проведена беседа о недопустимости оказания подобных услуг во время дорожного движения.

#в стране и мире #МВД #Кабардино-Балкария #полиция #барбершоп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 