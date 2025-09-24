МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: Москва никого ни о чем не просит, а требует соблюдать международное право

Ранее сообщалось о том, что Россия попросила ICAO смягчить санкции.
Константин Денисов 2025-09-24 21:23:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никого ни о чем не просила в вопросе смягчения санкций со стороны Международной организации гражданской авиации (ICAO).

«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ICAO заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе Устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)» - говорится в комментарии Захаровой.

По словам дипломата, Россия еще два года назад обращала внимание на то, что 37 государств грубо нарушили нормы международного права.

Ранее сообщалось о том, что Москва обращалась в ICAO с просьбой смягчить санкции в вопросе оборота запчастей, делая акцент на том, что приоритетом организации должна быть безопасность полетов во всем мире.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #icao
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 