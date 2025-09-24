Захарова: Москва никого ни о чем не просит, а требует соблюдать международное право

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никого ни о чем не просила в вопросе смягчения санкций со стороны Международной организации гражданской авиации (ICAO).

«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ICAO заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе Устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)» - говорится в комментарии Захаровой.

По словам дипломата, Россия еще два года назад обращала внимание на то, что 37 государств грубо нарушили нормы международного права.

Ранее сообщалось о том, что Москва обращалась в ICAO с просьбой смягчить санкции в вопросе оборота запчастей, делая акцент на том, что приоритетом организации должна быть безопасность полетов во всем мире.