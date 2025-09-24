МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вучич: Сербия чувствует поддержку России в вопросе сохранения суверенитета

Президент Сербии поблагодарил Владимира Путина за эту поддержку.
Дима Иванов 2025-09-24 20:33:42
© Фото: ТРК "Звезда" © Видео: ТРК "Звезда"

Президент Сербии Александр Вучич заявил телеканалу «Звезда», что Белград чувствует поддержку Москвы в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии. Об этом глава государства сказал на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы всегда благодарны президенту [Владимиру Путину] за эту поддержку», - подчеркнул сербский лидер.

Вучич отметил, что сотрудничество России и Сербии происходит на очень высоком уровне. Он выразил надежду, что получится улучшить это сотрудничество во всех областях.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Вучичем во время поездки российского лидера в Китай в августе. Лидеры среди прочего обсудили совместные проекты в энергетике.

