Сакс объяснил решение Трампа продавать оружие Украине через Европу

Сейчас ЕС вынужден закупать вооружение у Вашингтона для Киева.
Россина Бодрова Константин Денисов 2025-09-24 21:42:02
© Фото: defense.gov © Видео: ТРК «Звезда»

Американский экономист Джеффри Сакс в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему глава Белого дома Дональд Трамп решил поставлять оружие Киеву не напрямую, в продавать его через Европу.

«Сначала он хочет продавать оружие. Поэтому он заставляет европейцев покупать американское. Помните? Он продавец оружия, и это, возможно, одна из его основных работ. Поэтому он рад, что Европа тратит деньги на покупку американских систем вооружения, чтобы потом отправиться на Украину и там взорваться, чтобы он мог продать ещё больше систем вооружения, - сказал Сакс.

Также он напомнил речь Трампа накануне о НАТО, назвав поведение американского лидера нелепым.

По мнению Сакса, Трамп вынужден плясать под нужды альянса, а в своей речи глава Белого дома и вовсе назвал НАТО военным альянсом Украины.

Ранее Сакс сравнил политику Трампа и предыдущего президента США Джо Байдена по Украине.

#оружие #Украина #НАТО #сша #Дональд Трамп #ЕС #наш эксклюзив
Главное
Новости
Видео Поиск и меню 