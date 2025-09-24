Сакс: Трамп и Байден не играют роли в политике США по отношению к Украине

Американский экономист Джеффри Сакс в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» сравнил политику бывшего главы Белого дома Джо Байдена и нынешнего президента США Дональда Трампа в отношении ситуации на Украине.

«К сожалению, это скорее военно-промышленный комплекс, чем эти две личности. Трамп более нестабилен. Байден был ужасен, и это привело к тому, что Байден открыл путь к войне, которой можно было бы избежать. Трамп не знает, как с ней покончить», - сказал Сакс.

Также он добавил, что есть часть американского политического класса, которая занимается военными контрактами - разведка, Пентагон и другие, которые продолжают агрессивный путь, длящийся уже более 30 лет.

По мнению Сакса, президент США, кто бы ни занимал этот пост, не играет решающей роли в урегулировании конфликта.

Ранее Трамп упрекнул ООН в отсутствии помощи при разрешении мировых конфликтов.