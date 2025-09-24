МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сакс: Трамп и Байден не играют роли в политике США по отношению к Украине

Джеффри Сакс считает, что американский лидер не играет ключевой роли в принятии решений.
Россина Бодрова Константин Денисов 2025-09-24 22:35:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Американский экономист Джеффри Сакс в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» сравнил политику бывшего главы Белого дома Джо Байдена и нынешнего президента США Дональда Трампа в отношении ситуации на Украине.

 «К сожалению, это скорее военно-промышленный комплекс, чем эти две личности. Трамп более нестабилен. Байден был ужасен, и это привело к тому, что Байден открыл путь к войне, которой можно было бы избежать. Трамп не знает, как с ней покончить», - сказал Сакс.

Также он добавил, что есть часть американского политического класса, которая занимается военными контрактами - разведка, Пентагон и другие, которые продолжают агрессивный путь, длящийся уже более 30 лет.

По мнению Сакса, президент США, кто бы ни занимал этот пост, не играет решающей роли в урегулировании конфликта.

Ранее Трамп упрекнул ООН в отсутствии помощи при разрешении мировых конфликтов.

#Украина #НАТО #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 