Суд арестовал председателя совета директоров «Корпорации СТС» Черных

Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных заключили под стражу до 15 ноября. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда» из зала суда.

«Заключить под стражу Черных на 1 месяц 25 суток», - сказала судья.

Сама Черных уже объявила журналистам, что будет обжаловать решение.

Также были продлены задержания исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией «Облкоммунэнерго», Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

Совладелец компаний «Облкоммунэнерго» и «Корпорация СТС» Алексей Бобров и Татьяна Черных были задержаны в Екатеринбурге. Фигуранты подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала иск об обращении в пользу государства имущества бывших министров Свердловской области по государственному имуществу Алексея Пьянкова, энергетике и ЖКХ - Николая Смирнова. По версии следствия, именно их действия позволили Алексею Боброву и Артему Бикову, по сути, завладеть «Облкоммунэнерго».