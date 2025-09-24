МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд арестовал председателя совета директоров «Корпорации СТС» Черных

Руководительница проходит подозреваемой по делу о мошенничестве.
Константин Денисов 2025-09-24 18:30:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных заключили под стражу до 15 ноября. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда» из зала суда.

«Заключить под стражу Черных на 1 месяц 25 суток», - сказала судья.

Сама Черных уже объявила журналистам, что будет обжаловать решение.

Также были продлены задержания исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией «Облкоммунэнерго», Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

Совладелец компаний «Облкоммунэнерго» и «Корпорация СТС» Алексей Бобров и Татьяна Черных были задержаны в Екатеринбурге. Фигуранты подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала иск об обращении в пользу государства имущества бывших министров Свердловской области по государственному имуществу Алексея Пьянкова, энергетике и ЖКХ - Николая Смирнова. По версии следствия, именно их действия позволили Алексею Боброву и Артему Бикову, по сути, завладеть «Облкоммунэнерго».

#Екатеринбург #суд #мошенничество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 