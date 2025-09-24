МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Полиция Нью-Йорка запретила Эрдогану перейти улицу из-за кортежа Трампа

Ранее в такой же ситуации оказался Макрон.
Дима Иванов 2025-09-24 18:14:18
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, Global Look Press

Полиция Нью-Йорка не дала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перейти улицу из-за проезда президентского кортежа, сообщило агентство Associated Press.

По данным SkyNews, кортеж, скорее всего, принадлежал американскому лидеру Дональду Трампу.

В публикации отмечается, что во вторник турецкую делегацию задержала полиция, заставив Эрдогана ждать возможности перейти дорогу.

Накануне в Нью-Йорке произошел похожий инцидент с президентом Франции Эмманюэлем Макроном - его автомобиль остановили из-за кортежа главы Белого дома. Некоторые французские политики назвали ситуацию оскорбительной.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Реджеп Эрдоган #га оон #Нью-Йорк
