Полиция Нью-Йорка запретила Эрдогану перейти улицу из-за кортежа Трампа

Полиция Нью-Йорка не дала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перейти улицу из-за проезда президентского кортежа, сообщило агентство Associated Press.

По данным SkyNews, кортеж, скорее всего, принадлежал американскому лидеру Дональду Трампу.

В публикации отмечается, что во вторник турецкую делегацию задержала полиция, заставив Эрдогана ждать возможности перейти дорогу.

Накануне в Нью-Йорке произошел похожий инцидент с президентом Франции Эмманюэлем Макроном - его автомобиль остановили из-за кортежа главы Белого дома. Некоторые французские политики назвали ситуацию оскорбительной.