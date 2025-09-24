США признали, что уступают Китаю и РФ в ядерной генерации

Соединенные Штаты планируют восстановить доминирование в глобальной атомной энергетике и опередить Россию с Китаем в этой области, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Брент Кристенсен.

Он отметил, что с 2017 года 87% новых ядерных реакторов возводятся по российским или китайским проектам. Это служит тревожным индикатором, считает Кристенсен, США вместе с партнерами обязаны вернуть себе лидерство, продемонстрировав возможность обойти оппонентов. Об этом чиновник заявил на саммите по ядерной энергетике в Нью-Йорке.

По словам Кристенсена, Вашингтон усилит взаимодействие с союзниками и создаст дополнительные механизмы финансирования, чтобы вывести отечественные компании на передовые позиции в атомной сфере.

Ранее министр энергетики США Кристофер Райт заявил, что США планируют полностью вытеснить Россию с европейского газового рынка.