Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2026 году

Новогодние праздники продлятся 12 дней.
Константин Денисов 2025-09-24 17:22:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно», - говорится в тексте документа.

Новогодние праздничные дни продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

Далее россиян ждут по три выходных дня в феврале - с 21-го по 23-е число и в марте - с 7-го по 9-е. Майские праздники продлятся с 1-го по 3-е число и с 9-го по 11-е.

Наконец, в июне можно будет отдохнуть с 12-го по 14-е, а в ноябре 4-е число выпадает на среду, поэтому станет единственным выходным днем среди недели.

#в стране и мире #выходные #Календарь #праздники #премьер-министр Михаил Мишустин
