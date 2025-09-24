Экипаж Т-90М сровнял с землей опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Его разнес на куски экипаж танка 90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Укрепления неприятеля обнаружили в ходе ведения воздушной разведки. Расчеты беспилотных летательных аппаратов тут же передали координаты экипажу танка. Они же и вели корректировку огня в ходе нанесения огневого поражения.

Уточняется, что стрельба по опорному пункту велась с дистанции свыше 10 километров осколочно-фугасными 125-миллиметровыми снарядами. Уничтожение цели позволило создать условия для продолжения наступления мотострелков.

Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-80БВМ уничтожил дроноводов ВСУ на Красноармейском направлении. Завершив стрельбу, танкисты быстро сменили позицию и замаскировали боевую машину.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.