Экипаж Т-90М сровнял с землей опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Огонь по укреплениям неприятеля велся с закрытой позиции 125-миллиметровыми снарядами.
2025-09-24 17:15:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Его разнес на куски экипаж танка 90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Укрепления неприятеля обнаружили в ходе ведения воздушной разведки. Расчеты беспилотных летательных аппаратов тут же передали координаты экипажу танка. Они же и вели корректировку огня в ходе нанесения огневого поражения. 

Уточняется, что стрельба по опорному пункту велась с дистанции свыше 10 километров осколочно-фугасными 125-миллиметровыми снарядами. Уничтожение цели позволило создать условия для продолжения наступления мотострелков. 

Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-80БВМ уничтожил дроноводов ВСУ на Красноармейском направлении. Завершив стрельбу, танкисты быстро сменили позицию и замаскировали боевую машину. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танки #т-90м #спецоперация #группировка «Центр» #25-я армия
