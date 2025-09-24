Момент ДТП со скорой в Москве попал на видео

Момент столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи на пересечении Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы на юго-западе Москвы попал на камеру видеонаблюдения. Кадры публикует 360.ru.

На записи видно, как черная легковушка врезалась в машину скорой помощи, выезжавшую на перекресток. От удара медицинский автомобиль отбросило на разделительный островок, где он снес дорожный знак и перевернулся на бок.

По предварительным данным, бригада скорой помощи ехала на вызов с включенными спецсигналами и пересекла перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии фельдшер, находившийся в салоне, получил перелом всех ребер с одной стороны.

Инцидент произошел утром 24 сентября. В момент аварии в машине скорой помощи находились три человека. На месте происшествия были перекрыты две из трех полос движения.

С 1 сентября ужесточили наказание за непропуск машин со спецсигналами. Водителям грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от полугода до года.