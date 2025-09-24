МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские таможенники изъяли почти три тысячи дронов на границе с Китаем

Беспилотники были задекларированы как игрушки.
Константин Денисов 2025-09-24 15:41:29
© Фото: customs_rf, Telegram

Российские таможенники изъяли 2,7 тысячи беспилотников на границе с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Два БПЛА самолетного типа, почти 2,7 тыс. квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих. Ряд дронов оборудован камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», - говорится в сообщении.

Задержанные контрабандисты спрятали БПЛА в фуре среди коробок с другими товарами. Они задекларировали дроны и комплектующие к ним как детские игрушки.

Вся продукция была изъята и отправлена на экспертизу. Следствию предстоит выяснить цель доставки беспилотников в Россию. Нарушителям грозит крупный штраф, а сами дроны могут быть изъяты и переданы Минобороны для использования в зоне СВО.

Ранее сообщалось о том, что российские таможенники задержали партию БПЛА из Казахстана.

#Китай #в стране и мире #граница #беспилотники #таможня
