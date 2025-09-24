В Армении расстреляли оппозиционного политика Григоряна

В Армении неизвестный в маске из автомата расстрелял главу общины Паракар Володю Григоряна, сообщил журналистам следователь по особо важным делам Артак Ованнисян.

Он уточнил, что 23 сентября около 23.50 в селе Мердзаван нападавший открыл огонь, в результате чего погиб Григорян, сотрудник полиции Карен Абрамян и был ранен еще один человек, Арцрун Галстян. Стрелявший скрылся.

По словам Ованнисяна, в момент нападения Григорян вместе с друзьями находился во дворе своего дома. Следственный комитет Армении инициировал уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. С места происшествия изъяты записи камер видеонаблюдения, продолжаются поиски преступника.

В Следственном комитете отметили, что проверяют несколько версий инцидента, включая возможную связь с другим убийством в том же селе несколько месяцев назад.

Община Паракар находится в 12 километрах от Еревана. В конце марта на местных выборах победу одержал оппозиционный альянс «Единство», и Григорян, возглавлявший его, стал главой общины. Убитый полицейский Абрамян был другом политика и в момент преступления не выполнял служебные обязанности.

Общественный деятель и член совета АНО «Евразия» Микаэль Бадалян назвал Григоряна символом законной оппозиции Николу Пашиняну. По его мнению, убийство может иметь политический подтекст, но власти постараются замять этот аспект.

Ранее в Армении преследованию подвергся другой оппозиционер - Самвел Карапетян. Его арестовали по обвинению в призывах к насильственному свержению власти. Его компанию «Электрические сети Армении» власти национализировали. Поводом для этого стало заявление предпринимателя в поддержку Армянской апостольской церкви, которая, как он считает, подвергается нападкам со стороны правительства.