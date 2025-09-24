МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Хабаровске стартовал чемпионат по метанию ножа среди спортсменов с ПОДА

Уникальность нынешнего турнира заключается в том, что впервые участники с ПОДА смогут выполнить нормативы на официальные спортивные разряды, отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2025-09-24 15:21:35
© Фото: Государственный фонд «Защитники Отечества»

В Хабаровске стартовал первый официальный чемпионат России по спортивному метанию ножа среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе ветеранов специальной военной операции. Сегодня, 24 сентября, в Краевом центре единоборств начались этапы соревнований.

«В настоящее время уже более 500 ветеранов вошли в спортивные сборные регионов, а около 30 - в составы национальных сборных. Уникальность сегодняшнего турнира в том, что впервые участники с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе ветераны СВО, получат возможность выполнить нормативы на официальные спортивные разряды», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Соревнования проходят при поддержке фонда, правительства Хабаровского края и Министерства спорта. В турнире принимают участие спортсмены из 55 регионов России, включая ветеранов СВО.

Программа чемпионата включает три спортивных класса и состязания на дистанциях от трех до пяти метров с использованием специальных спортивных ножей. Итоги подведут 27 сентября.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#хабаровск #защитники отечества #метание ножа #Анна Цивилева
