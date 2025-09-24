Умерла икона кинематографа 60-х годов Клаудия Кардинале

Умерла итальянская кинозвезда Клаудия Кардинале, ставшая иконой кинематографа в 60-е годы XX века. Об этом сообщило агентство ANSA.

Уточняется, что актриса скончалась в городе Немур на севере Франции, где она проживала последние годы. Кардинале было 87 лет. На момент смерти с ней находились ее дети.

Кардинале была одной из самых известных актрис итальянского кинематографа XX века. Одними из наиболее популярных работ с ее участием считаются, в том числе, киноленты «Восемь с половиной», «Рокко и его братья», а также «Однажды на Диком Западе».