МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле назвали высоким добровольческий ресурс России

Дмитрий Песков отметил, что процесс комплектования войск за счет добровольцев в РФ отлажен.
Андрей Аркадьев 2025-09-24 13:37:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК сообщил, что добровольческий ресурс страны во время проведения специальной военной операции остается высоким.

«Добровольческий ресурс достаточно высокий, и он позволяет нашим Вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, отметил, что процесс отбора и комплектования организован, и это объясняет отсутствие новых волн частичной мобилизации после 2022 года.

Кроме того, на брифинге Песков заявил, что российская экономика полностью закрывает потребности Вооруженных сил и работает таким образом, чтобы в полном объеме удовлетворять их запросы в ходе специальной военной операции.

#Вооруженные силы #Дмитрий Песков #Добровольцы #Комплектование войск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 