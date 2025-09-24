Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК сообщил, что добровольческий ресурс страны во время проведения специальной военной операции остается высоким.

«Добровольческий ресурс достаточно высокий, и он позволяет нашим Вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, отметил, что процесс отбора и комплектования организован, и это объясняет отсутствие новых волн частичной мобилизации после 2022 года.

Кроме того, на брифинге Песков заявил, что российская экономика полностью закрывает потребности Вооруженных сил и работает таким образом, чтобы в полном объеме удовлетворять их запросы в ходе специальной военной операции.