Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух авто в Иркутске

Медпомощь потребовалась семерым пассажирам микроавтобуса и одному из легкового авто.
Дарина Криц 2025-09-23 06:59:34
© Фото: gibdd_138, Telegram © Видео: gibdd38region, Telegram

В Иркутске столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный микроавтобус, из-за чего последний опрокинулся на бок. Инцидент произошел на Академическом мосту.

На опубликованных местной Госавтоинспекцией кадрах видно, что посреди проезжей части лежит перевернутый автобус Ford Transit. Около него стоят помятые легковые авто марок BMW и Toyota Caldina.

Сообщается, что семерым пассажирам микроавтобуса и одному из легковушки BMW пришлось оказать медицинскую помощь.

На месте ЧП находятся сотрудники экстренных служб, устанавливая все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, опрашивая водителей и очевидцев.

 

#иркутск #авария #ЧП #ДТП #Пострадали
