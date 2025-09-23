Неадекватный американец попытался ослепить лазером пилота вертолета Трампа

Невменяемый американец пытался ослепить пилота вертолета президента США Дональда Трампа с помощью лазерной указки. Об этом сообщил телеканал NBS News.

Как стало известно, инцидент произошел в субботу 21 сентября. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на улице неадекватного мужчину с голым торсом, который громко разговаривал сам с собой. Сантьяго посветил в сторону бродяги фонариком, чтобы лучше разглядеть его, в ответ на что тот направил в глаза сотрудника красный луч из находившейся у него в руках лазерной указки.

Оправившись от кратковременной дезориентации, Диего увидел, что мужчина начал светить лазером в направлении вертолета, в котором в тот момент находился Дональд Трамп. По словам Сантьяго, поведение незнакомца создавало риск внезапной потери зрения и дезориентации пилота, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами и Монументом Вашингтона. Это создавало для «борта номер один» риск столкновения в воздухе, так что блюститель закона немедленно задержал мужчину, вырвал у него из руки указку и надел на него наручники.

После ареста неадекватный гражданин стал вставать на колени и клясться в том, что ему необходимо извиниться перед президентом. Во время обыска у задержанного был обнаружен нож с восьмисантиметровым лезвием.

Нацеливание лазерной указки на самолет является в США федеральным тяжким преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 250 000 долларов. На допросе мужчина признался, что не знал о незаконности своих действий и рассказал, что ему просто нравится направлять луч лазерной указки на различные предметы.