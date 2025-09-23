МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Неадекватный американец попытался ослепить лазером пилота вертолета Трампа

Его остановил сотрудник Секретной службы.
Тимур Юсупов 2025-09-23 05:08:53
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Globallookpress

Невменяемый американец пытался ослепить пилота вертолета президента США Дональда Трампа с помощью лазерной указки. Об этом сообщил телеканал NBS News.

Как стало известно, инцидент произошел в субботу 21 сентября. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на улице неадекватного мужчину с голым торсом, который громко разговаривал сам с собой. Сантьяго посветил в сторону бродяги фонариком, чтобы лучше разглядеть его, в ответ на что тот направил в глаза сотрудника красный луч из находившейся у него в руках лазерной указки.

Оправившись от кратковременной дезориентации, Диего увидел, что мужчина начал светить лазером в направлении вертолета, в котором в тот момент находился Дональд Трамп. По словам Сантьяго, поведение незнакомца создавало риск внезапной потери зрения и дезориентации пилота, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами и Монументом Вашингтона. Это создавало для «борта номер один»  риск столкновения в воздухе, так что блюститель закона немедленно задержал мужчину, вырвал у него из руки указку и надел на него наручники.

После ареста неадекватный гражданин стал вставать на колени и клясться в том, что ему необходимо извиниться перед президентом. Во время обыска у задержанного был обнаружен нож с восьмисантиметровым лезвием.

Нацеливание лазерной указки на самолет является в США федеральным тяжким преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 250 000 долларов. На допросе мужчина признался, что не знал о незаконности своих действий и рассказал, что ему просто нравится направлять луч лазерной указки на различные предметы.

#в стране и мире #сша #Трамп #покушение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 