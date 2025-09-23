В Петербурге житель дома и представители УК устроили перестрелку во дворе

В Санкт-Петербурге представители управляющей компании (УК) одного из домов на Дунайском проспекте устроили перестрелку с жильцом, который был недоволен качеством обслуживания своего жилья. Как передает издание 360.ru, в ходе конфликта три человека получили ранения.

Как сообщает телеканал, УК, под чьим контролем находился один из домов, накопила большое количество долгов перед ресурсными организациями, несмотря на то, что жильцы исправно платили взносы, а их качество жизни ничуть не улучшалось. Недовольные собственники, устав от постоянных конфликтов с УК, решили зарегистрировать собственное ТСЖ, чтобы самостоятельно заниматься обслуживанием дома, однако представители компании оказались недовольны самодеятельностью жильцов.

Как рассказал адвокат потерпевшего мужчины, некие лица, имеющие отношение к УК, приехали к его подъезду и стали требовать от него спуститься вниз, угрожая расправой над его семьей. Вооружившись законно приобретенным травматическим пистолетом, житель дома вышел к незваным гостям, после чего те открыли по нему огонь.

«Всего они произвели не менее 14–15 выстрелов Двое нападавших запрыгнули на него со спины. Он, обороняясь, произвел четыре выстрела и ранил двоих», — объясняет юрист.

Трое нападавших были задержаны - двое из низ находятся в больнице. Правоохранительные органы завели дело о хулиганстве, однако, из-за наличия в преступлении признаков покушения на убийство, его могут передать в СК.