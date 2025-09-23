Бельгия присоединилась к официально признавшим Палестину странам

Бельгия на официальном уровне признала Государство Палестина. Об этом сообщил премьер-министр страны Барт де Вевер. Таким образом, на сегодня о независимом статусе Палестины заявило уже более 150 государств мира.

Бельгийский политик, выступая на Высокоуровневой международной конференции по палестинскому вопросу и реализации решения о двух государствах, организованной под эгидой ООН, заявил, что Брюссель всегда открыто говорил о необходимости мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, участие Бельгии в «Нью-Йоркской декларации» о решении на основе двух государств лишний раз доказывает их решимость, касательно данного вопроса.

Премьер также напомнил, что Брюссель активно помогает Газе гуманитарной помощью, а также выразил надежду на то, что, после завершения конфликта, его страна сможет приступить к полноценному дипломатическому взаимодействию с Палестиной и даже откроет там свое посольство.

Ранее Палестину как государство признали Великобритания, Канада, Австралия и Франция.