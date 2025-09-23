МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посольство России в Канаде назвало незаконной конфискацию самолета Ан-124

Воздушное судно оказалось заблокировано в Торонто в 2022 году.
Константин Денисов 2025-09-23 22:52:25
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Конфискация канадскими властями транспортного лайнера Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» является незаконной. Об этом сообщили РИА Новости в Посольстве России в Канаде.

«Такие действия являются неприемлемыми и незаконными», - говорится в сообщении.

Кроме того, в дипведомстве добавили, что само дело по удержанию самолета в Торонто было изначально политизированным и призвали вернуть самолет, назвав такой сценарий единственным верным решением.

Борт находится в аэропорту Торонто с 2022 года. Он прибыл туда из Китая с гуманитарным грузом. После того, как Канада закрыла свое небо для российских авиакомпаний, самолет оказался заблокирован.

Позже канадские власти ввели санкции против самой авиакомпании и начали процедуру изъятия воздушного судна. В свою очередь, «Волга-Днепр» обратилась в суд.

