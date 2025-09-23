Ветеран подал иск к Пугачевой после слов о «хорошем Дудаеве»

В Савёловский районный суд Москвы поступил иск от ветерана боевых действий Трещева к известной эстрадной певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По словам истца, в недавнем видеоинтервью, опубликованном в интернете, певица допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России.

Кроме того, Пугачева восхваляла чеченского сепаратиста, лидера самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева, что, по мнению Трещева, оскорбляет российский народ.

Истец требует признать эти сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота страны. Он также просит обязать ответчицу опубликовать опровержение и взыскать с неё компенсацию морального вреда.

Ранее Алла Пугачева в интервью иноагенту Екатерине Гордеевой назвала чеченского сепаратиста Джохара Дудаева «приличным, порядочным и интеллигентным человеком». Такая оценка вызвала шквал критики, в первую очередь у чеченского руководства. Военные блогеры заподозрили артистку в оправдании терроризма.