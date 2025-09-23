МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Активы экс-мэра Владивостока на 79 мрд рублей обратили в доход РФ

Ответчиками по делу о незаконном владении предприятиями проходили 12 физических и юридических лиц, в том числе семья самого Пушкарева.
Глеб Владовский 2025-09-23 02:18:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Активы семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на 79 мрд рублей обратили в доход России. Соответствующий вердикт вынесен в Тверском суде Москвы.

Согласно решению суда, в собственность государства перешли группы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс». Их стоимость оценивается в более 79 млрд рублей.

Ответчиками по делу о незаконном владении выступали 12 физических и юридических лиц, среди которых родные самого Пушкарева, которые владели этими предприятиями, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы признал экс-главу Владивостока виновным в деле о коррупции и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Следствие полагает, что, помимо своих непосредственных обязанностей, градоначальник «зарабатывал» на получении взяток за выдачу разрешений на строительство дорог. Предположительно, за все время службы он сколотил незаконный капитал в 75 миллионов рублей.

